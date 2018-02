Hogeschool Rotterdam houdt onveilige gebouw 1,5 jaar dicht

De vraag is of er gesloopt of verbouwd gaat worden

Hogeschool Rotterdam houdt het gebouw aan de Kralingse Zoom van de Rotterdam Business School nog zeker één tot anderhalf jaar dicht totdat het pand hersteld is en veilig genoeg om te werken en te studeren.

De school moet beslissen of ze gaan slopen of verbouwen. Die klus moet Europees aanbesteed worden en daar gaan zeker een paar maanden overheen. Hetzelfde geldt voor het slopen en bouwen zelf.

De hogeschool had al gepland om het gebouw over een jaar of vijf te renoveren. Dat plan is nu versneld.

Gevelplaten

Het pand van de Hogeschool Rotterdam sloot begin dit jaar omdat de gevelplaten brandgevaarlijk zijn. Dat bleek uit onderzoek dat de school had laten uitvoeren na een brand in de Grenfell Tower in Londen waarbij 71 doden vielen. Die brand was namelijk zwaar versterkt door de brandbare gevelplaten.

Vervangende locatie

De studenten van de Hogeschool Rotterdam krijgen in elk geval drie maanden lang les in het WTC . Waar ze daarna terecht kunnen, is nog onbekend.

De andere delen van locatie Kralingse Zoom voldoen aan de eisen van brandveiligheid, onder meer omdat er binnen bijvoorbeeld meer preventieve voorzieningen aanwezig zijn.