Verhuizen, langere reistijd en minder werk door dichte Maastunnel

Rotterdam is al in 2015 begonnen met een verkeersplan voor de gedeeltelijke afsluiting van de Maastunnel. Maar ondanks deze relatief lange voorbereidingstijd heeft de sluiting voor sommige mensen toch nog vervelende en drastische gevolgen.

De Maastunnel richting Rotterdam-Zuid ging vorige zomer dicht voor groot onderhoud. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio volgend jaar afgerond.

Taxichauffeur Rinus van Hemert ziet sinds de afsluiting zijn inkomsten fors dalen: "Normaal doe ik vijf tot zeven ritten op een middag, nu een of twee. Dat scheelt al snel drie tientjes per dag. Reken maar uit wat dat per maand is."

Verloskundige Djanifa da Conceicao verhuisde vanwege haar werk van Rotterdam-West naar Rotterdam-Zuid, omdat ze er te lang over deed bij om bij haar cliënten te komen.

Verloskundigen moeten binnen dertig minuten bij cliënten kunnen zijn. Dat lukte Djanifa met het sluiten van de Maastunnel niet meer, tenzij ze in haar praktijkruimte bleef slapen.

RTV Rijnmond hield een enquête onder ruim tweeduizend automobilisten . Een groot van hen zegt sinds de sluiting van de tunnelbuis minstens twintig minuten langer onderweg te zijn.

Ombouwen kruispunten



Verkeersexperts van de gemeente gebruikten in de jaren voorafgaand aan de sluiting rekenkundige modellen om te bepalen welk verkeersplan de gevolgen van de afgesloten Maastunnel zoveel mogelijk zou beperken. Want dat er overlast zou komen, dat stond op voorhand wel vast.

Dat leidde bijvoorbeeld tot het ombouwen van kruispunten, het anders instellen van verkeerslichten, het plaatsen van tekstborden en voorlichting geven aan inwoners van de stad. Daarnaast probeert de gemeente automobilisten te stimuleren zoveel mogelijk gebruik te maken van ander vervoer.

Maaster

Een andere maatregel om de verkeersgevolgen van de tunnelsluiting te beperken, is het spitsmijden-project Maaster.

Via Maaster kunnen automobilisten geld verdienen door met een speciale smartphone-app hun ritten tussen Rotterdam-Zuid en -Noord te registreren. Per rit buiten de spits krijgen deelnemers een klein geldbedrag.

Maar de app werkte in het begin slecht: mensen moesten de app dagelijks opnieuw starten en de verkeerscamera's die kentekens registreren, waren niet altijd aangesloten op de app.

"Het was geen lekkere start", erkent Monique Monster. Ze werkt bij de Verkeersonderneming, de organisatie die onder meer verantwoordelijk is voor Maaster.

Inmiddels zijn volgens haar de aanloopproblemen opgelost.