Rotterdamse Naaz en Capelse Ronnie Flex winnen 4 Edisons

De Rotterdamse zangeres Naaz heeft maandagavond de Edisons voor Nieuwkomer en de Edison voor Videoclip gewonnen. Ronnie Flex uit Capelle aan den IJssel nam ook twee Edisons mee naar huis, in de categorie Hiphop en Album.

De presigieuze Edisons werden maandagavond in de Westergasfabriek in Amsterdam uitgereikt.

De 19-jarige Naaz scoorde vorig jaar een hit met het liedje Words. Naaz Mohammad groeide op in Rotterdam en deed in 2014 mee aan het tv-programma Holland's Got Talent.

In de categorie 'Nieuwkomer' waren ook Dave Budha en Vinchenzo genomineerd.

'Words' werd acht miljoen keer gestreamd op Spotify. De bijbehorende videoclip laat met een bonte verzameling Nederlanders zien hoe veelzijdig Nederland is.

Ronnie Flex won met zijn album Rémi zowel in de categorie Hiphop als Album.

De winnende videoclip van Naaz: