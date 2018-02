Leefbaar-debat over identiteit verloopt chaotisch

“Ik eis excuses van Farid Azarkan”, zegt Telegraaf-journalist Wierd Duk halverwege de avond, terwijl hij zijn jas aantrekt om weg te gaan. Een paar minuten later stapt Azarkan, Tweede Kamerlid van DENK, van het podium om in het publiek te gaan zitten. Even daarna zit hij weer op het podium.

Het is een tekenend moment tijdens een chaotisch debat in het Wereldmuseum in Rotterdam maandagavond. Leefbaar Rotterdam organiseert op initiatief van raadslid Tanya Hoogwerf een debat over identiteit onder de titel: Weg met ons.

De avond wordt ingeleid door Sid Lukkassen, een politiek filosoof die zo’n lang betoog houdt over cultuurmarxisme dat debatleider Ebru Umar zich genoodzaakt voelt zijn toespraak af te breken. Dit weigert Lukassen in eerste instantie.

Eenheid in diversiteit

Daarna schuift een panel aan op het podium, met naast Duk en Azarkan publicist Yesim Candan, cultuurhistoricus Thomas von den Dunk en historicus Geerten Waling.

Allereerst gaat het debat over het wel of niet bestaan van de Nederlandse identiteit. “Er zijn vele Nederlandse kenmerken, zoals het ruim opnemen van mensen of stroopwafels, maar er is niet één Nederlandse identiteit”, vindt Azarkan.

“Die nationale identiteit moet je aannemen, omdat dat is wat ons verbindt”, zegt Waling. “Eenheid in diversiteit.” Duk: “De polarisatie is ontstaan doordat een groep de consensus van wat Nederland is verbreekt. De identiteitspolitiek, zoals van DENK, is de kanker van deze tijd en moet stoppen”, zegt hij wijzend naar Azarkan.

Uit de hand

Even later slaat Azarkan terug door te wijzen op het oorlogsverleden van De Telegraaf, de krant van Duk in de Tweede Wereldoorlog. Daarop besluit Duk te vertrekken. “Ik eis excuses van Azarkan”, zegt hij. Daarop wil Azarkan excuses voor de kankeropmerking van Duk. “Ho ho ho”, roept debatleider Umar in een poging de gemoederen te bedaren.

Het volgende opstootje ontstaat als Hoogwerf de laatste stelling van de avond introduceert. Die luidt: ‘Als standbeelden van zeehelden een disclaimer moeten krijgen, dan ook de voordeur van elke moskee.’ “U vertegenwoordigt een groep mannen die vrouwen onderdrukt”, zegt Hoogwerf tegen Azarkan. “Hou op met demoniseren”, roept Azarkan terug.

Consensus

De storm komt weer tot bedaren als iemand uit het publiek vraagt voor wie de panelleden een beeld zouden willen oprichten in Rotterdam. “Multatuli”, klinkt het. “Lee Towers, Dirk Kuyt en Willem van Hanegem.”

Wat is nu de winst van deze avond? “Dat we met elkaar gesproken hebben en niet over elkaar”, zegt Hoogwerf. Dat onderschrijft Azarkan en daarmee lijkt er voor het eerst op de avond consensus te zijn.