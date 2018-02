Vluchten Rotterdam - London City hervat

Rotterdam The Hague Airport (archieffoto)

De vluchten tussen Rotterdam The Hague Airport naar Londen City zijn hervat. Maandag werden veertien vluchten van en naar de Rotterdamse luchthaven geannuleerd doordat het Engelse vliegveld dicht was.

In de rivier de Theems bij het vliegveld was een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De Britse marine en de politie hebben de blindganger in het oude havengebied van Londen weggehaald.

In de nacht van maandag op dinsdag werd Londen City vrijgegeven. De eerste vlucht vanuit Rotterdam vertrok om 07:00 uur.