Meer anonieme tips over voetbalgeweld De rellen in Rotterdam. Foto: Bas Czerwinski (ANP)

Nog nooit heeft de politie zoveel anonieme tips over voetbalgeweld gekregen. Vorig jaar kwamen er bij Meld Misdaad Anoniem 74 tips binnen. Een groot deel ging over de rellen in Rotterdam van 7 mei.

Na de nederlaag tegen Excelsior en het uitstel van het kampioensfeest werd de politie daar bekogeld met stenen, vuurwerk en verkeersborden. Ruim honderd hooligans werden direct aangehouden. Na het tonen van foto- en videobeelden kon de politie mede dankzij anonieme tips nog eens vijftig verdachten opsporen. In totaal verwerkte Meld Misdaad Anoniem 16.918 tips. Een kwart daarvan ging over drugscriminaliteit, een verdubbeling ten opzichte van 2010. Vorig jaar werden dankzij de tips partijen cocaïne onderschept, drugslabs ontmanteld en de straathandel aangepakt. Ook ontvangt M. steeds vaker tips over de handel in drugs via het dark web. Dankzij de anonieme tips werden afgelopen jaar minstens 1271 verdachten aangepakt en konden in totaal 854 misdrijven worden opgelost of voorkomen. Dat aantal zal nog stijgen omdat van de helft van de meldingen het resultaat nog niet bekend is.