'Het was een groot feest bij de huldiging van Ireen Wüst'

De Rotterdamse Anique van Welzen maakte maandagavond in Korea de huldiging mee van schaatster Ireen Wüst. "Het was echt te gek. We hebben er met z'n allen een mooi feest van gemaakt."

Van Welzen werd eerder uit honderden sollicitanten uitgekozen om te werken in het Holland Heineken House in Gangneum. De gouden 1500 meter van Wüst was extra bijzonder voor de Rotterdamse:

"We hadden hier eerst in de middag een ontvangst van de familie van de sporters. Toen voelde je eigenlijk al de spanning, vooral bij de ouders van Ireen. Ze gingen naar het stadion en kwamen daarna natuurlijk met een enorme big smile terug. Het was zo'n gigantisch feest, zo mooi."

Anique legt uit dat de huldigingsceremonie tot in de puntjes is geregeld. Elke minuut is gepland: "De sporters komen hier gelijk na alle controles binnen en dan mogen ze heel even met familie en vrienden bijkomen en alle felicitaties in ontvangst nemen. Op dat moment mogen wij al naar de medalline. Zoals je ziet op tv is er een hele route dat ze naar het podium toe komt springen. Dat is echt waanzinnig. Daar mogen we letterlijk naast staan en highfiven. Dat is echt te gek!"

Uitzinnige Ireen Wüst

Ireen Wüst zelf reageerde emotioneel op het zien van haar familie in het Holland Heineken House: "Ik vind het zo bijzonder, want ze zijn met 22 man sterk afgereisd. Ze zijn er allemaal, ook alle vier mijn neefjes. Om dat op mijn laatste Olympische Spelen mee te maken, vind ik fantastisch.''

Voor een bijna volle zaal keek Wüst nog even kort terug op haar race en de momenten daarna. "Het was echt zenuwslopend. Je weet dat je een goede tijd hebt gereden, maar er komen nog zo veel goede schaatssters na je. Het leek heel erg op acht jaar terug in Vancouver, toen moest ik ook zo lang wachten'', aldus de Brabantse.

Wüst hoopt tijdens de ploegachtervolging nog eens goud te behalen. "Op vier achtereenvolgende Spelen goud winnen is waanzinnig.''