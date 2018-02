Veel meer mbo-vacatures in Drechtsteden

Het aantal vacatures voor mbo'ers is fors gestegen, vooral in de Drechtsteden. Daar nam het aantal vacatures in een paar maanden tijd toe met 44 procent.

De meeste mbo'ers zijn nodig in de sectoren gastvrijheid, detailhandel en zorg, zo blijkt uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de uitkeringsinstantie UWV.

"We hebben vakmensen keihard nodig. Daarom moeten we jongeren blijven enthousiasmeren voor het mbo. Bedrijfsleven, scholen, maar ook bijvoorbeeld ouders hebben daar een rol in. En ook voor volwassenen die zich verder willen ontwikkelen heeft het mbo veel te bieden", aldus Ton Heerts, voorzitter van de SBB.

In heel Nederland ontstonden in de periode maart tot en met augustus 2017 ruim 248.000 vacatures op mbo-niveau. Dat is 20 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De regio’s met de kleinste toename zijn Gorinchem (+4 procent) en Flevoland (+6 procent).