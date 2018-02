Topdrukte bij rozenkweker voor Valentijnsdag

Deel dit artikel:











Het zijn drukke dagen voor rozenkwekers Robin (links) en zijn broer Bart van der Meijs

De rode roos is nog altijd het ultieme liefdesgeschenk. Vlak voor Valentijn gaan er dan ook 200 duizend rozen over de toonbank van Avance Roses in Berkel en Rodenrijs. En dat betekent hard werken voor rozenkweker Robin van den Meijs.

"De laatste rozen worden vandaag nog geoogst, zodat ze vanavond de deur uit kunnen. Morgen kan je dus nog een vers bosje rozen kopen."



Niet alleen bloemenwinkels nemen rozen af bij de kwekerij. Ook de consument kan er 24 uur per dag terecht voor een bosje rozen. Die worden bij het bedrijf in een rozencarrousel aangeboden. Dat is een automaat waar je elk moment van de dag tegen betaling een verse bos rozen uit kan halen."De bloemen zijn nu iets duurder dan normaal, omdat ze heel schaars zijn. Als extraatje krijgt de klant er daarom een hartje bij." Robin van den Meijs runt samen met zijn ouders en twee broers de rozenkwekerij. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de oogst van zo'n 30 duizend - 40 duizend rozen per dag. En zelfs als je elke dag tot over je oren in de rozen zit, kan Van den Meijs op Valentijnsdag prima thuiskomen met een bosje. "Van rozen kan je altijd genieten, ook mijn geliefde."