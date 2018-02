Duizenden aanmeldingen voor testen Feyenoord-DNA

Zeker vijfduizend Feyenoord-fans hebben aangegeven dat ze willen meedoen aan het Grote Feyenoord DNA-onderzoek. Uit deze groep zijn 168 supporters geselecteerd om deze week daadwerkelijk wangslijm af te staan. Zij krijgen deze week de DNA-afnamekits thuisgestuurd.

De voetbalclub wil weten of de liefde voor Feyenoord genetisch bepaald is. Feyenoord is de eerste voetbalclub ter wereld die dat doet.

Volgens een woordvoerder is de privacy van de deelnemers gewaarborgd. Hun DNA wordt niet onderzocht op erfelijkheidsfactoren of medische kenmerken.