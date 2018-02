Deel dit artikel:











Verkiezingsposters Leefbaar Rotterdam beklad en gesloopt Beplakte Leefbaarposter

Op tientallen plekken in de stad zijn verkiezingsborden van Leefbaar Rotterdam vernield, beplakt of zelfs verdwenen. Leefbaar is boos. "Dit gaat alle perken te buiten", zegt woordvoerder Leon Stooker.

Het gaat onder meer om borden aan de Kortekade, 's-Gravenweg en Goudse Rijweg. De borden liggen op straat of zijn beplakt met anti-racisme-stickers. Als Leefbaar wordt gevraagd naar de verwijderde en vernielde campagneborden, reageert Stooker boos. "Daar dus ook al", zegt hij. "Het is maar goed dat we nog een hele stapel hebben liggen om ze te vervangen." Stickers

Volgens Stooker zijn sommige posters beplakt met anti-racisme-stickers, afkomstig van Comité 21 maart. Die stichting wil op 18 maart een demonstratie houden om bepaalde partijen uit de gemeenteraden te houden. Een woordvoerder van het comité laat weten dat ze niet weten wie er achter het bestickeren van de borden zit. Hij keurt de stickeractie af.