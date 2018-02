Deel dit artikel:











77-jarige man overvallen in Ottoland

Twee mannen hebben maandagavond geprobeerd een 77-jarige Ottolander te overvallen in zijn woning aan de B in het dorp in Molenwaard.

Hij hoorde kort na 21:30 uur mensen om zijn huis lopen, maar zag eerst niemand. Toen hij uit de voordeur keek stonden er opeens twee in het donker geklede mannen. De oudere man vroeg hen om naar de achterdeur te lopen omdat hij er vanuit ging dat het normale bezoekers waren. Eén van de mannen riep plotseling “dit is een overval”, de ander liet een mes zien. Het slachtoffer schrok zo erg dat hij direct langs de daders de woning uitvluchtte. Het tweetal ging er vervolgens zonder buit vandoor in een donkere auto. Agenten begonnen direct een klopjacht naar de overvallers, maar dat bleef zonder resultaat. Door een speurhond is in de directe omgeving van de woning gezocht naar sporen. Dinsdag is buurtonderzoek gedaan