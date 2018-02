Michiel Kramer blikt terug op 'kroketgate' bij Feyenoord

De nieuwe spits van Sparta Michiel Kramer heeft bij Feyenoord niet bewust een breuk willen forceren door in de rust van de wedstrijd tegen Heracles een broodje kroket te eten. Dat vertelde de aanvaller dinsdag bij zijn eerste werkdag bij Sparta.

Kramer, die eind januari zijn contract bij Feyenoord liet ontbinden, werd vlak voor de winterstop bij Feyenoord uit de selectie gezet, omdat hij een broodje kroket nam in de rust van de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo. ''Iedereen zegt dat ik dat bewust deed om een breuk te forceren, maar dat is niet zo. Dan had ik wel iets anders gedaan'', aldus Kramer.

De Rotterdammer begrijpt de hele ophef over 'kroketgate' niet helemaal. ''Het is gewoon een broodje. Of ik hem nu binnen had opgegeten of zoals nu het laatste stukje op het veld. Dat is voor mij niet zo relevant. Het is echt geen actie geweest om te laten zien dat ik schijt heb aan iedereen'', aldus Kramer.

De oud-spits van Volendam en ADO Den Haag erkent wel dat zijn laatste periode bij Feyenoord moeizaam is verlopen. ''Iedereen weet dat ik anderhalf jaar veel moeite met mijn rol heb gehad. Eigenlijk wil ik niet teveel terugkijken op mijn periode Feyenoord. Ik heb twee keer op de Coolsingel gestaan en dat kunnen niet veel spelers navertellen'', zegt de nieuwe Spartaan tegenover RTV Rijnmond.

Kramer trainde dinsdag voor het eerst mee bij zijn nieuwe club Sparta. De lange aanvaller deed niet aan alle onderdelen mee, maar zegt wel fit te zijn. Komend weekend speelt Sparta de belangrijke degradatiewedstrijd tegen FC Twente.