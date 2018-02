Tijdelijk onderdak voor studenten in WTC mogelijk verlengd

Studenten van de Hogeschool Rotterdam krijgen mogelijk langer les in het WTC aan het Beursplein. De school en het WTC zijn daarover in gesprek. Mogelijk zijn de gevelplaten van het gebouw van de Hogeschool aan de Kralingse Zoom niet brandveilig. Studenten kunnen zeker één tot anderhalf jaar niet in hun eigen schoolgebouw terecht.

De school moet daarom op zoek naar een oplossing voor langere tijd. De komende drie maanden krijgen ze in elk geval les in het WTC . Maar dat wordt misschien met een paar maanden verlengd.

"Naar aanleiding van de brand in Londen bleek dat de gevelplaten niet voldeden aan de veiligheidseisen ", legt bestuurslid Wijnand Van den Brink uit. "Dan moet je gaan voor de veiligheid van je studenten en je mensen. Daarom hebben we besloten het gebouw te sluiten en het gebruiksklaar te maken voor de toekomst. Dat gaat minimaal een jaar of anderhalf jaar duren.''

"De aanpassing moet worden aanbesteed", zegt het bestuurslid. "Bovendien gaat het om vijfduizend vierkante meter. Dat alles maakt dat de school het komende collegejaar geen gebruik meer van de school kan maken.''