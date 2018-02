Deel dit artikel:











Twee uur in ambulance wachten op je ziekenhuisbed

Je moet er niet aan denken: twee uur wachten in een ambulance tot er plek is op de eerste hulp. Een nachtmerrie, maar het komt geregeld voor bij ziekenhuizen in de Rotterdamse regio. Het is er overvol door een slechte doorstroming van patiënten. Ook de griepepidemie helpt niet mee.

“Het gebeurt te vaak dat wij anderhalf of twee uur wachten bij een ziekenhuis voor we de patiënt kunnen overdragen”, zegt Arie Wijten, directeur Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. “Dat komt doordat de spoedeisende hulp vol is. Soms staan er wel meer dan vijf ambulances te wachten voor één ziekenhuis. Dat kost te veel tijd, ze moeten juist onderweg zijn.” De opstopping ontstaat onder meer door een slechte doorstroom van ziekenhuispatiënten naar verzorgingshuizen. Op die manier blijven ziekenhuisbedden onnodig lang bezet. “Je ziet dat ook de verzorgingstehuizen vol zijn. Mensen moeten dan in het ziekenhuis wachten tot er een plek beschikbaar is. Dat belemmert dat er een andere patiënt kan worden opgenomen'', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Dit overlegorgaan is een samenwerking tussen allerlei zorginstanties, zoals ziekenhuizen, ambulancediensten en verzorgingshuizen. Gezamenlijk willen ze de doorstroom van patiënten verbeteren. Griepepidemie

Problemen bij het plaatsen van patiënten zijn er het hele jaar door, maar bij het ROAZ zien ze juist in deze periode meer problemen dan anders. Reden: de griepepidemie. Kuipers: "Er komen dan meer mensen, zeker ook ouderen, naar het ziekenhuis." Problemen bij het plaatsen van patiënten zijn er het hele jaar door, maar bij het ROAZ zien ze juist in deze periode meer problemen dan anders. Reden: de griepepidemie. Kuipers: "Er komen dan meer mensen, zeker ook ouderen, naar het ziekenhuis." Ook de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) luidde eerder al de noodklok. Ziekenhuizen zouden volgens de beroepsvereniging onvoldoende zijn voorbereid op de griepepidemie. "Tegelijkertijd zie je ook meer ziekmeldingen onder het personeel," beaamt Kuipers. Ziekmeldingen van personeel komen bovenop het structurele tekort van personeel in de gezondheidszorg. Zo heeft de ambulancedienst Rotterdam Rijnmond op dit moment 24 vacatures. “Een aantal jaren geleden hebben zowel ziekenhuizen als ambulancediensten onder druk van bezuinigingen minder mensen opgeleid", zegt Wijten. "Dat is ondertussen zo'n vier jaar geleden, maar we hebben hierdoor wel een achterstand opgelopen." "Om aan goed personeel te komen is heel lastig. De vijver waaruit we vissen is leeg. Dat is een groot probleem." Oplossing

Overigens zoekt de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond ook naar andere manieren om de problemen op te lossen. Er is binnenkort overleg met het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis hoe patiënten sneller aan het ziekenhuis kunnen worden overgedragen. Op die manier kunnen ambulances vlugger naar de volgende klus. Overigens zoekt de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond ook naar andere manieren om de problemen op te lossen. Er is binnenkort overleg met het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis hoe patiënten sneller aan het ziekenhuis kunnen worden overgedragen. Op die manier kunnen ambulances vlugger naar de volgende klus.