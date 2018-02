Deel dit artikel:











Kunstenaar vereeuwigt huisdierenpootjes in 'Pet Walk of Fame' Maarten en zijn poes Fien

Huisdieren die aan de Mathenesserweg in Rotterdam-West wonen, hebben geluk met een grote dierenvriend als straatgenoot. Kunstenaar Maarten Bel gaat hun pootjes vereeuwigen in stoeptegels en maakt daar de zogeheten 'Pet Walk of Fame' van.

Bel is al een tijdje bezig met het vergaren van de dierenpootjes. Door flyers in alle brievenbussen op de Mathenesserweg te gooien heeft hij de bewoners opgeroepen hun huisdieren langs te brengen voor een afdruk. Ieder dier met poten mag komen. "Ik hoopte eigenlijk ook op een vis, maar die kwam niet", grapt Bel. Ook zijn eigen poezen Fien en Willie heeft hij in het klei gedrukt. Verder zijn al veel andere dieren door de klei gehaald, in totaal dertig stuks. "Het eerste huisdier was Youssef, een hamster met drie pootjes." Volgens de kunstenaar verbinden huisdieren de buurt, de aanleiding voor zijn project. "Ook al zijn mensen verschillend en hebben ze andere achtergronden, ze hebben toch een gedeelde liefde voor een huisdier", aldus Bel, die regelmatig door zijn raam hondenuitlaters een gesprek met elkaar ziet aanknopen. "Dieren zijn de meest kwetsbare wezentjes onder ons en daar moeten we voor zorgen", aldus Bel. Voor zijn kunstproject laat hij zich inspireren door een quote van de Indiase vredesgoeroe Ghandi: de grootsheid van een natie en haar morele vooruitgang kan worden beoordeeld aan de hand van de manier waarop de dieren worden behandeld. Halverwege maart worden de tegels geplaatst op het Taandersplein, een speelveldje vlak bij de Mathenesserweg.