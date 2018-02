Deel dit artikel:











Brand in bedrijfspand Bleiswijk aangestoken Drie mannen zouden vanaf een ladder iets naar binnen hebben gegooid.

De brand in een bedrijfspand in Bleiswijk is zondag op maandagnacht inderdaad aangestoken. Dat wijst onderzoek van de brandweer en politie naar de brand aan de Lorentzstraat uit.

Kort na het uitbreken van de brand hebben getuigen drie mannen zien wegrennen. Deze mannen zouden vanaf een ladder iets naar binnen hebben gegooid. De ladder werd inderdaad gevonden. Die is samen met andere gevonden sporen veilig gesteld. Bij de brand is de gehele bovenverdieping van het pand waarin meerdere bedrijven gevestigd zitten verwoest. Een naastgelegen kooikarperkwekerij liep flinke schade op.