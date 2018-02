Deel dit artikel:











Slachtoffer schietpartij Beverwaard mogelijk onbedoeld vermoord De twee slachtoffers.

Eén van de twee mannen die op woensdag 20 december aan de Rhijnauwensingel in Rotterdam is doodgeschoten, is mogelijk onbedoeld vermoord. Het lijkt erop dat de Rotterdamse Lindomar Elisabeth (25) net in de auto in Beverwaard was gestapt, toen er vanuit een langsrijdende auto op hem en het andere slachtoffer werd geschoten.

Het lijkt er op dat de daders het voornamelijk gemunt hadden op de 26-jarige Gilbert Henriëtta en dat Lindomar Elisabeth, die net naast hem in hun auto was gaan zitten, onbedoeld ook slachtoffer werd. De politie in Rotterdam heeft inmiddels meer informatie over de daders. Daar wordt in Opsporing Verzocht dinsdagavond meer over duidelijk.