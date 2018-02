Verdachte insulinemoorden voor de rechter

Justitie in Rotterdam onderzoekt vijftien meldingen van (bijna) sterfgevallen in de grote insulinezaak. Een 21-jarige Rotterdammer zit vast, voor moord en poging tot moord. De man moet 27 februari voor het eerst voor de rechter verschijnen.

Justitie gaat er vanuit dat Rahiied A. aan bejaarden in verzorgingstehuizen de stof insuline heeft toegediend, terwijl daar geen medische noodzaak toe was. In één geval leidde dat tot de dood van het slachtoffer, in twee gevallen waren de vrouwen onwel geworden.

Justitie onderzoekt nog twaalf andere meldingen. In de helft van de gevallen was sprake van een sterfgeval. Ze komen van verzorgingstehuizen in Rotterdam, Ridderkerk en Puttershoek.

De zitting van 27 februari is nog niet inhoudelijk. Dan wordt beslist of de man in voorlopige hechtenis blijft en hoe het met het onderzoek staat. In deze zaak zijn in totaal drie lichamen opgegraven.