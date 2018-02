Politie valt drugspand met 'pruttelende cocaïne' binnen

De politie heeft vorige week in Rotterdam een inval in een drugspand gedaan waar naar eigen zeggen de cocaïne 'stond te pruttelen'.

De inval in het pand aan de Entrepotstraat vond plaats na een onderzoek van de recherche naar een aangifte van diefstal. Dat onderzoek leidde de politie naar de Entrepotstraat, waar ze het pand eerst in de gaten hielden.

Een 62-jarige klant die naar buiten kwam werd bij de inval aangehouden en mocht zijn aankoop meteen weer inleveren. Daarna ging de politie naar binnen en hield drie mannen van 18, 19 en 20 aan.

Aan de coke

Op dat moment was de cocaïne in een pollepel net aan het koken. Op een paar plekken in het pand vond de politie nog meer drugs. Alles werd beslag genomen, in totaal ging het om 39,1 gram cocaïne, 1880 euro contact geld en wat hasj.

Twee van de aangehouden mannen zitten nog vast, de derde is door de rechter-commissaris om persoonlijke redenen vrijgelaten.

De 62-jarige koper is ook weer op vrije voeten, maar zonder zijn cocaïne.