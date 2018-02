Aangetroffen in de Hoeksche Waard: de stijve naaldvaren en ruige fijnstraal

Floristen op onderzoek in de Hoeksche Waard (Foto: Vereniging Hoekschewaards Landschap)

De riviertandzaad, tweekleurig springzaad, stijve naaldvaren en de ruige fijnstraal: in de Hoeksche waard kunnen natuurliefhebbers er sinds kort niet meer om heen. Samen met veertien andere wilde planten zijn zij vorig jaar voor het eerst in het gebied aangetroffen.

22 onderzoekers van wilde planten gingen in 2017 niet alleen op zoek in de bekende natuurgebieden, zoals de Esscheplaat en Tiengemeten. Ook op dijken, grienden en in de bebouwde kom van bijvoorbeeld Strijen werden wilde planten gevonden.

Van april tot oktober trekken de floristen van de plantenwerkgroep van de Vereniging Hoekschewaards Landschap er wekelijks op uit om de planten in een gebied in kaart te brengen.

In totaal inventariseerde de onderzoekers afgelopen jaar 32 vakken van één vierkante kilometer en troffen daar 532 verschillende soorten wilde planten aan.