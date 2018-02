Plan voor mini-huisjes maakt veel los in Oud-Beijerland

Huizen voor starters op de woningmarkt zijn schaars in de Hoeksche Waard, zeker als je vrijgezel bent en dus minder te besteden hebt. Voor de 32-jarige Niels van der Jagt reden om te gaan zoeken naar alternatieven. Hij kwam met het plan voor tiny houses in Oud-Beijerland. Een plan dat direct veel losmaakt, omdat de buurt er niet op zit te wachten.

Van der Jagt woont nu nog bij zijn ouders. “Ik wil graag een plekje voor mezelf natuurlijk. Huurwoningen zijn er wel, maar ik wil graag starten op de woningmarkt en dat is hier lastig. En dus wil ik opstaan voor jonge mensen die ook in mijn situatie zitten.”

Tiny houses zijn huisjes met een oppervlakte van 32 vierkante meter met alle voorzieningen, maar dan wel compact en gericht op duurzaamheid.

De gemeente heeft voor de zeven tiny houses een veldje aan de Rembrandtstraat/Zinkweg op het oog.

Buurtbewoners zijn per brief over het plan van Van der Jagt geïnformeerd. Maar de weerstand ertegen lijkt groot.

“We zijn echt wel voor meer woningen voor de kleine beurs”, vertelt Niels van ’t Hoff namens de bewoners. “Maar daarvoor offer je geen speelplaats voor kinderen op. Zeker niet in een wijk die voornamelijk bestaat uit woonhuizen met gezinnen en auto’s langs de stoep!”

Te krap

Dat het trapveldje en speeltuintje niet verloren zullen gaan is volgens de omwonenden niet voldoende.

“Het wordt gewoon krap en het gaat niet samen; het gegil en geschreeuw van spelende kinderen voor een woning met dunne wanden. Ballen die ertegenaan knallen. Dan laat confrontatie niet lang op zich wachten”, aldus Van ’t Hoff.

Dinsdagavond spreken de omwonenden in tijdens de gemeenteraadsvergadering in Oud-Beijerland. Ze hebben inmiddels al zo’n driehonderd honderd handtekeningen tegen de komst van de tiny houses verzameld.

“Dat is ze goed recht natuurlijk.”, vindt Van der Jagt. “Jammer is wel dat ik merk dat er een heel vertekend beeld is geschetst.”

Andere locatie

De omwonenden dragen Camping De Kreek aan als alternatief. De eigenaar zou grond beschikbaar hebben. Van der Jagt staat open voor andere locaties. “Je wil uiteindelijk toch vooral in een fijne wijk wonen en goed contact hebben met je buren.”

Wethouder Piet van Leenen liet eerder weten het plaatsen van Tiny Houses als een win-win situatie te zien. “Want het past én in onze duurzaamheidsdoelstellingen én het biedt huisvesting aan starters”.

Binnenkort wordt een informatiebijeenkomst voor de omwonenden georganiseerd.