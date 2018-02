Patiënt dolblij met aangenomen donorwet, maar: 'wacht niet tot die intreedt'

Ze is intens blij met het nieuws van dinsdag dat de donorwet er komt, en dat vanaf 2020 iedere Nederlander na overlijden donor is tenzij dat wordt geweigerd. Toch doet leverpatiënte Ingrid Jongeneel (37) uit Gouda, die in Erasmus MC wordt behandeld en al een ruim jaar op de wachtlijst staat, direct een fanatieke oproep.

"Deze wet geeft veel mensen een kans om te leven,'' zegt ze. "Dat is fantastisch. Maar ik hoop dat in de jaren voor deze wet in werking treedt mensen zich wél blijven registeren voor het donorschap. Dat is mijn oproep: wacht niet tot die ingaat, maar meld je aan. Je kunt er levens mee redden."

Op dit moment is dertig procent van de Nederlandse bevolking donor. Deze donoren hebben zelf bewust aangegeven donor te willen zijn.

Wachttijd

Ze hoorde van familie dat de wet in de Eerste Kamer werd aangenomen.

"Ik had me voorgenomen dat ik het wel gewoon zou merken. Maar familieleden informeerden me direct. Zelf wacht ik al een jaar en drie maanden. De gemiddelde wachttijd is twee jaar. Ik hoop nog voor het einde van dit jaar getransplanteerd te worden."

Dat is hard nodig. Jongeneel is een van de ongeveer duizend patiënten die wacht op een donororgaan. Ze staat op nummer twee van de wachtlijst voor een nieuwe lever, maar heeft een zeldzame bloedgroep (B).

Intussen groeit haar lever steeds verder en inmiddels is deze even groot als een ballon van tien liter. Een nieuwe lever kan haar niet snel genoeg komen.

Omstreden

Ze is dan ook vooral blij voor anderen die in dezelfde situatie terecht komen.

"Je merkt pas hoe heftig dit is als je er zelf mee te maken krijgt. Ik ben wel verbaasd dat de wet is aangenomen, de wet was toch best omstreden. Maar het zegt veel over hoe veel Nederlanders hier tegenaan kijken. Dat is steeds positiever.''

De aangenomen donorwet, een initiatief van D66, is een blijk van medeleven van Nederlanders, concludeert ze. "Dit maakt het voor patiënten zo veel makkelijker."