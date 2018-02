Deel dit artikel:











Fietser in been gestoken in park Schiedam Politie onderzoekt steekpartij in Schiedam

Een man van 20 is dinsdagavond in zijn been gestoken in het Prinses Beatrixpark in Schiedam.

De Schiedammer fietste rond 18:40 uur door het park toen hij door twee voorbijgangers werd tegengehouden. Eén van de mannen sprak de fietser aan en pakte zijn tas vast. Het slachtoffer sloeg direct van zich af, waarna de andere man de fietser in zijn been stak. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was nog aanspreekbaar volgens de politie. In het ziekenhuis is de steekwond gehecht. Wat er precies is gezegd tijdens de ruzie is nog onduidelijk.