Aflevering 2 van Tennis Plaza met Eltingh en Zverev Jacco Eltingh (links) en Andrey Rublev schuiven in Tennis Plaza aan bij presentator Etienne Verhoeff

In de tweede aflevering van Tennis Plaza komt één van de belangrijkste uitdagers van Roger Federer in Ahoy aan het woord: Alexander Zverev. Daarnaast schuift Jacco Eltingh, technisch directeur van de Nederlandse tennisbond, in de studio aan bij presentator Etienne Verhoeff.

Eltingh spreekt uitgebreid over de toekomst van het Nederlandse tennis waar hij sinds de zomer van 2017 eindverantwoordelijk voor is. Andrey Rublev is de andere gast in Tennis Plaza. Het 20-jarige talent uit Rusland is inmiddels de nummer 34 van de wereld. Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld, plaatste zich maandag voor de tweede ronde. Hij vertelt in Tennis Plaza over zijn veranderde status, zijn herinneringen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament en zijn band met Roger Federer.