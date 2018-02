Deel dit artikel:











Felle schoorsteenbrand in tussenwoning Gorinchem Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In een tussenwoning aan de Visserslaan in Gorinchem woedde dinsdagavond een brand op de bovenverdieping. Het ging om een uit de hand gelopen schoorsteenbrand. Even na middernacht werd het sein 'brand meester' gegeven. De bewoners konden ongedeerd het huis uit.

De brand ontstond rond 22:15 uur. Vanwege de felheid ervan was de brandweer met vier wagens aan het blussen om te voorkomen dat vlammen oversloegen naar andere verdiepingen en naastgelegen woningen. De brand was lastig te bestrijden. Om goed bij de brand te kunnen moest de brandweer wat sloopwerkzaamheden verrichten. Ook was de gemeente aanwezig met strooizout, om te voorkomen dat het bluswater de straat in een ijsbaan zou veranderen. Beide huizen naast de brandende woning hebben rook- en brandschade opgelopen.