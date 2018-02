Hacktalk4 in WORM: niet lullen maar patchen

#Hacktalk4 in een goedgevuld WORM in Rotterdam

Was het imago van een hacker vroeger bepaald niet florissant, tegenwoordig is hacken hot. Steeds meer jongeren raken erin geïnteresseerd. Het is cool en sexy, maar het blijft zaak om de digitale avonturiers en pioniers aan de goede kant te houden.

"Jongeren hebben soms niet door dat ze ook strafbaar kunnen zijn", zegt Marjolijn Bonthuis van veiliginternetten.nl. Die website is een initiatief van de overheid en het Nationaal Cyber Security Centrum, gericht op voorlichting over digitale privacy en veiligheid.

Groot tekort

"Het bedrijfsleven, en zeker ook in Rotterdam, heeft veel behoefte aan jongeren met bepaalde skills in de ICT", zegt Bonthuis, "er is een groot tekort". Het past in het thema van de vierde #Hacktalk -show: 'NextGenHackers'.

Uit onderzoek is gebleken dat een op de zes jongeren wel eens een cyberdelict heeft gepleegd.

"Opvallend is dat jongeren fysieke criminaliteit erger vinden dan cybercriminaliteit. Een dvd uit een winkel pikken vinden ze veel erger dan een film illegaal downloaden", zegt Bonthuis, "of een cijfertje aanpassen in Magister, moet kunnen zeggen ze dan".

Verguisd

Rotterdammer Chris van 't Hof, organisator, zelfstandig ondernemer in de ICT en presentator van de serie Hacktalks in WORM ziet een nieuwe generatie hackers actief worden.

"Als je bij de hackers op hun profiel kijkt, zie je meestal geen opleiding maar wel allerlei hack-avonturen. Als die lijst lang genoeg is met allerlei interessante bedrijven heb je zo een baan", zegt Van 't Hof, die constateert dat Rotterdam een hotspot is voor hackers met goede bedoelingen. "Op z'n Rotterdams: niet lullen maar patchen". Patchen is het repareren van een digitaal lek.

"De tijd dat hackers werden verguisd en niet werden begrepen is voorbij', zegt de spreekstalmeester in WORM, ook auteur van het boek Helpende Hackers .

Dinsdag 13 maart is de vijfde Hacktalk-show. Dan zal de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten worden besproken, de zogenoemde 'sleepwet'. Toegang is gratis.