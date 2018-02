Deel dit artikel:











Dordtse ggz-instelling Kasperspad gaat dicht Ggz-instelling Kasperspad in Dordrecht

Ggz-instelling Yulius sluit de zorgvoorzieningen aan het Kasperspad en aan de Overkampweg in Dordrecht. De opvang van mensen met zware psychiatrische problemen wordt geconcentreerd in Sliedrecht en Barendrecht. Verder gaat Yulius haar ggz-teams in de wijk uitbreiden. De vrijgekomen gebouwen worden gesloopt en maken plaats voor woningbouw.

De afgelopen jaren kwamen er vooral over de instelling aan het Kasperspad veel klachten uit de omgeving. Omdat de sluiting 'bijdraagt aan een beter leefklimaat in de buurt', betaalt de gemeente Dordrecht mee aan de plannen van Yulius. De gemeenteraad moet daar wel goedkeuring aan geven. Vorig jaar werd de inloopvoorziening aan het Kasperspad al gesloten. Ook de kliniek voor gesloten opnames gaat nu dicht. Volgens Yulius is de kliniek verouderd en voldoet de kliniek niet meer aan de eisen voor de moderne psychiatrie. Het pand wordt verkocht aan een ontwikkelaar. Er moeten twintig eengezinswoningen verschijnen. Alleen het hoekpand aan het Kromhout blijft mogelijk staan, maar krijgt dan een andere functie. Overkampweg

Aan de Overkampweg, achter het Albert Schweitzer Ziekenhuis locatie Dordwijk, heeft Yulius twee locaties. De voormalige psychiatrische afdeling staat al een tijdje leeg. Op deze plek is ruimte voor ongeveer honderd zorgwoningen. Het gebouw van kinder- en jeugdkliniek De Kreek gaat op zijn vroegst in 2021 dicht. De patiënten gaan waarschijnlijk naar Barendrecht. Hier is plaats voor een appartementencomplex van maximaal zeven verdiepingen. De twee terreinen worden verkocht aan één of meerdere ontwikkelaars.