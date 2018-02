Showtime voor revalidatieorkest

Showtime voor De Bridge, de huisband van Rijndam Revalidatie in Rotterdam. Maanden repeteerden ze voor hun optreden in De Doelen. Maandagavond kregen ze er een daverend applaus.

De Bridge Band is opgericht door Ruud van der Wel. Als ademhalingstherapeut bij Rijndam wilde hij muziek maken met de kinderen die hij behandelt. Instrumenten past hij zo nodig aan. Inmiddels zijn heel veel kinderen op die manier muziek gaan maken. De grootste talenten, twintigers inmiddels, spelen in de Bridge Band.

"Ik vind het ontzettend spannend, maar ook heel cool om hier te mogen optreden", zegt Florine Joosse, die gitaar speelt en de achtergrondzang voor haar rekening neemt. "In de Doelen sta je niet zomaar", beaamt bandgenoot Deva Durgaram, die elektronische sax speelt. "Dit is echt heel bijzonder."

De band treedt op met het Nederlands Studenten Orkest. Celliste Jasmijn Overbeek hoorde de aangepaste instrumenten voor het eerst. "Het klinkt heel erg goed", zegt ze. "Je merkt eigenlijk niet dat de instrumenten anders zijn."

Michiel Blomard, die hoorn speelt in het orkest, is enthousiast over de magic flute, een blaasinstrument dat je kunt bespelen zonder je handen te hoeven gebruiken. "Geweldig dat het op die manier ook voor mensen met een fysieke beperking mogelijk is om muziek te maken."

"Het geeft een goed gevoel dat we hier met de band kunnen staan", zegt Florine. "We groeien ervan als band, maar het is ook fijn om te laten zien wat we kunnen."

Meer over de aangepaste instrumenten lees je op www.mybreathmymusic.com