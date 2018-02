Regio Rijnmond in de ban van Valentijn

Verspreid door de regio Rijnmond schiet Cupido vandaag zijn liefdespijlen af. Zo is er deze Valentijnsdag een liefdesontbijt voor daklozen, heeft Capelle aan den IJssel zich omgedoopt tot 'Love City' en is in Maassluis een bos van 100 (!) rode rozen bezorgd.

Droombaan in de chocolaterie

De chocolaterie van zorginstelling ASVZ staat helemaal in het teken van valentijn. Ella heeft daar haar droombaan gevonden en maakt de lekkerste creaties van chocola.

"Ik had niet gedacht toen ik op de Merwebolder kwam dat ik in de chocolaterie kon werk. Het proces rondom chocola is heel mooi."

In februari worden natuurlijk heel veel chocoladeharten verkocht en die moeten allemaal door Ella en haar collega's gemaakt worden. "Er is heel veel vraag naar, dat is onvoorstelbaar."

'Capelle Love City'

Wie vandaag Capelle aan de IJssel binnenkomt, ziet daar niet een bord met de plaatsnaam, maar met 'Capelle Love City'. De dag van de liefde wordt hier op verschillende manieren gevierd.

Zo deelt de jeugdraad lichtjes en rozen uit op het Stadsplein. Ook is hier een 'All You Need Is Love'-caravan, waarin liefdesboodschappen worden gefilmd. Ans Hartnagel bezoekt als speciale 'wethouder liefdeszaken' het IJsselland Ziekenhuis om hartjes uit te delen aan patiënten.

100 rode rozen

In Maassluis begon Valentijnsdag heel liefdevol. De Rotterdamse bloemist Cor Hofman mocht daar in alle vroegte een boeket bezorgen van maar liefst 100 rode rozen. "Dat boeket weegt wel enkele kilo's", zegt Hofman. De kosten: al snel zo'n 300 euro. Maar dan heb je ook een flinke bos. Voor wie de rozen zijn bedoeld, blijft bij Cor nog even geheim, want Valentijn gaat om de verrassing.

Valentijnsontbijt Rotterdam

Lekkere broodjes, kopjes koffie en sinaasappelsap: zo zag woensdagochtend het ontbijt voor dak- en thuislozen van Stichting Pluspunt en de Nico Adriaan Stichting eruit. In de overdekte markthal Marché 010 in Rotterdam-Noord genoten zij van een heus Valentijnsontbijt.

Omdat dak- en thuislozen het zwaar hebben in de kou, organiseerde manager Nathalie Lauw van de markthal het ontbijt. Zij wilde deze doelgroep op de dag van de liefde een warm hart toedragen.

De genodigden waren te spreken over het initiatief. Tussen het smullen door, waardeerden ze het eten als 'lekker' en 'is heerlijk'.