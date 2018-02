Roger Federer vindt zichzelf niet de allergrootste tennisser ooit

Roger Federer wordt gezien als de allergrootste tennisser aller tijden. Daar is hij het zelf niet mee eens, ondanks dat hij een record-aantal van 20 Grand Slam-titels op zijn naam heeft staan.

Federer sprak dinsdag tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy een zaal vol genodigden toe. RTV Rijnmond-verslaggever Ruud van Os was door de toernooi-organisatie verzocht de vragen te stellen. De 36-jarige tennisser was duidelijk in zijn antwoorden: "Ik word niet wakker met de gedachte dat ik de beste tennisser ter wereld ben. Ik voel me er niet gemakkelijk bij en het is ook niet waar. Ik ben nog steeds actief op de baan en we zullen nooit weten wie er na mij komt. Daarbij zijn de tijden echt veranderd. Tegenwoordig zijn Grand Slam-toernooien veel belangrijker dan vroeger. Jaren geleden ging je niet zo maar even rond kerst naar Australië voor een toernooi."

Roger Federer sprak verder over Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, zijn rol als mentor van jonge spelers en het Champions League-duel FC Basel-Manchester City. Kijk hier naar het hele interview. Hij speelt woensdagavond in een uitverkocht Ahoy zijn eerste ronde-partij tegen de Belg Ruben Bemelmans.