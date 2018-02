Raad van State geeft groen licht voor Dordts appartementencomplex

De bouw van een appartementencomplex aan de Spuiboulevard in Dordrecht gaat door. De Raad van State heeft een klacht van omwonenden tegen de bouw afgewezen.

Het complex, waar tot een paar jaar geleden een makelaarskantoor en een ANWB-winkel in gevestigd zaten, maakt plaats voor een 27 meter hoog complex met 55 appartementen.

Volgens bewoners aan de Matthijs Balenstraat en de Beverwijckplaats is het nieuwe gebouw te hoog en past het niet tussen de rest van de huizen, die uit de 19e eeuw komen. Ook zijn ze bang voor wind- en geluidsoverlast.

De Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd. De bouw is niet in strijd met het bestemmingsplan. Ook werd er door de klagers getwijfeld aan de onderzoeken naar onder meer de geluidsoverlast, maar daar is de Raad van State het niet mee eens.