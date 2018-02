Deel dit artikel:











Omwonenden Rotterdam CS krijgen voorlopig geen schadevergoeding Vorig jaar kwam commissie Bouwen langs bij omwonenden Rotterdam CS

Bewoners van de Provenierswijk in Rotterdam willen nog steeds een schadevergoeding vanwege scheuren die zij in hun huizen hebben. Ze dienden woensdag opnieuw een verzoek in bij de gemeente. Volgens bewoners zijn de scheuren het gevolg van de bouw van Rotterdam Centraal Station. Wethouder Robert Simons wil hier nog niet in meegaan.

De commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de gemeente vergaderde woensdag over een rapport dat bureau Lengkeek heeft geschreven over de schade . Volgens Michel Schoon van Lengkeek is er geen verband aangetoond tussen de schade aan de huizen in de Provenierswijk en de bouw van het station. Bewoner Miranda van den Broek liet de commissie geëmotioneerd weten dat ze zich niet serieus genomen voelt door Lengkeek. "Het is een schandelijk rapport. Wij als bewoners ondervinden problemen als wateroverlast, geluidsoverlast, stankoverlast en er zijn dode bomen. Dat is niet meegenomen." De overlast van het station is ook nu nog groot, zegt Van den Broek. "Ons leefgenot is enorm aangetast Dat is nooit serieus aangepakt en onderzocht. Daarom moeten we een schadevergoeding krijgen." "Er is heel veel gebouwd in onze buurt, naast de bouw van het station, hoogbouw aan de voorkant van het station en het omleggen van de singels, dat kun je niet los zien van deze schade." Wethouder Simons erkent dat een groot bouwproject midden in de stad leidt tot overlast. "Wij hebben als gemeente alles gedaan om die overlast te beperken en de bewoners tegemoet te komen." Omdat er in het rapport van Lengkeek geen verband is gevonden tussen de schade en de bouwwerkzaamheden ziet Simons geen reden om de bewoners een vergoeding te betalen.