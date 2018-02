Fietsbrug Botlekbrug vrijdag weer open

De zware beschadigingen die de op- en afritten tijdens de westerstorm in januari opliepen zijn gerepareerd

Na vier weken lang zes kilometer omfietsen, kan er vanaf vrijdag weer gewoon gebruik gemaakt worden van de fietsbrug naast de Botlekbrug bij Spijkenisse. De zware beschadigingen die de op- en afritten tijdens de westerstorm op 12 januari opliepen, zijn dan gerepareerd.

Tijdens de storm was het wegdek van de brug geblazen, leuningen waren deels weg of beschadigd en de verlichting naast de op- en afritten was ook kapot.

Rijkswaterstaat heeft afgelopen tijd het beschadigde wegdek vervangen, de leuningen en verlichting opnieuw aangebracht en de steigerconstructie hersteld.

De fietsbrug gaat vrijdag 16 februari om 10:00 uur open. Tot die tijd blijft de omleiding voor fietsers en voetgangers over de Spijkenisserbrug en de Hartelbrug gehandhaafd.