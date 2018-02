'Vleermuizen hebben niets te vrezen van nieuwe weg'

De blijdschap en opluchting zijn duidelijk zichtbaar wanneer Peter van Dalen praat over de speciale vleermuizenkelder in het Schiebroeksepark. Door de aanleg van de verbindingsweg A13/A16 leek het erop dat de vleermuizen mogelijk weg moesten. Rijkswaterstaat verzekert hem dat de vleermuizen niet hoeven te vrezen voor de nieuwe snelweg.

De vleermuizen gaan Van Dalen aan het hart. Als coördinator van de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand praat hij honderduit over de nachtdieren én de bijzondere plek waar ze verblijven.

"Deze vleermuiskelder is in 2005 gebouwd, ter compensatie van het verdwijnen van de 'vleermuisbomen'", zegt Van Dalen. "Hoge bomen in het park moesten worden gekapt, vanwege het nabijgelegen vliegveld. De bomen zijn juist voor vleermuizen heel waardevol." In de kelder verblijven twee soorten: de ruige dwergvleermuis en de watervleermuis.

Verstopte schuilplek

De vleermuiskelder zal voor veel mensen die het Schiebroeksepark bezoeken onopgemerkt blijven. Alleen een kleine toegang is zichtbaar, verder is de kelder 'verstopt' onder een grote, begroeide heuvel. "De enige toegang is de rioolbuis. De kelder is uitsluitend voor vleermuizen bestemd, niet voor mensen."

Hoewel de vleermuizen kunnen blijven, zal er door de aanleg van de snelweg wel natuur verdwijnen. Ter compensatie wil de vleermuizenwerkgroep dat er een speciale vleermuispaal in het park wordt geplaatst. In deze palen kunnen vleermuizen zich schuilhouden.

Ook is er de wens om aan de nabijgelegen geluidsschermen voorzieningen voor vleermuizen te bevestigen. Rijkswaterstaat heeft aan Van Dalen toegezegd om over deze wensen in overleg te gaan.