Rotterdamse poetst bestek met Roel van Velzen en zingt Wilhelmus met koning Roel van Velzen bood aan een handje te helpen Foto: Anique van Welzen Anique staat elke avond vooraan bij de huldigingen in het Holland Heineken House Foto: Anique van Welzen De Rotterdamse Anique in het Holland House Foto: Anique van Welzen

Bestek poetsen is een hele leuke bezigheid wanneer zanger Roel van Velzen gezellig mee doet. Dat merkte de Rotterdamse Anique van Welzen die dinsdagavond in het Holland Heineken House (HHH) in Korea.

In de crewruimte zat Anique het bestek dat uit de vaatwasser kwam te poleren toen Van Velzen besloot haar een handje te helpen met het vlekvrij afdrogen ervan. Hij had een half uurtje vrij, wat het bestek glimmend maken een stuk leuker maakte. Ook stond zij op de eerste rij toen schaatsers Kjeld Nuis, Patrick Roest en shorttrackster Yara van Kerkhof gehuldigd werden. Ondanks dat Anique alle atleten die dinsdagavond werden gehuldigd een high five heeft gegeven, is de nieuwbakken Olympisch Kampioen van de 1.500 meter bij de mannen haar favoriet. Kjeld Nuis wordt door de Rotterdamse omschreven als een mooie man en lief. "Absoluut niet arrogant." Anique werkt in het restaurant van het HHH en heeft Nuis bediend met bitterballen. Eerder was zij getuige van de huldiging van schaatser Ireen Wüst. Als klap op de vuurpijl zong ze uit volle borst het Wilhelmus mee, terwijl ze in eerste instantie niet doorhad dat ze naast koning Willem-Alexander stond. Dat onze vorst het volkslied ook kent, weet Anique inmiddels als geen ander.