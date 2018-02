Oud-president van Georgië in Rotterdam voor verblijfspapieren

De voormalige president van Georgië, Michail Saakasjvili, is bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst in Rotterdam om verblijfspapieren aan te vragen. Saakasjvili is woensdag aangekomen in Nederland, omdat hij zijn land uit is gezet. Zijn vrouw, Sandra Roelofs, komt uit Zeeuws-Vlaanderen.

Advocaat Oscar Hammerstein geeft aan dat de ex-president maandag Oekraïne is uitgezet en tot vandaag verbleef in Polen. Ook zegt hij dat Saakasjvili en zijn vrouw van plan zijn om in Amsterdam te gaan wonen.

Het stel heeft elkaar in 1993 ontmoet. Zij hebben twee zoons. Roelofs was als First Lady destijds erg populair en geliefd in Georgië.

Saakasjvili heeft bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een verzoek ingediend om naar Nederland te komen op basis van gezinshereniging. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft in december aangegeven dat de voormalige president hiervoor in aanmerking komt.

De stateloze Saakasjvili is al een tijd weg uit Georgië. In Oekraïne werkte hij zijn vroegere bondgenoot president Petro Porosjenko tegen. Autoriteiten lieten hem eerder oppakken, omdat hij betrokken zou zijn bij een criminele organisatie. Enkele duizenden mensen hebben tegen zijn hechtenis geprotesteerd. Niet veel later kwam hij weer vrij.

Saakasjvili, voormalig gouverneur van de Oekraïense regio Odessa, verweet de overheid grootschalige corruptie. Eerder kreeg de ex-president de Oekraïense nationaliteit cadeau, maar die is hem weer afgenomen.

Inwoners van Georgië hebben Saakasjvili in 2004 als president gekozen. Hij had toen een overgrote meerderheid van de stemmen. In 2007 en de jaren daarna waren er grote protesten tegen de pro-westerse president. Door de oorlog in 2008 tussen Georgië en Rusland, nam de populariteit van de leider af.

Velen, onder wie ook vroegere bondgenoten van Saakasjvili, verweten hem dat hij het conflict verkeerd had aangepakt.