Marktplaatsdeal loopt uit op beroving Bij de man werd pepperspray in het gezicht gespoten en in elkaar geslagen (Foto: Thijs Kern)

Een 22-jarige Dordtenaar is op de Gerdesiaweg in Rotterdam-Kralingen van zijn laptop en schoenen beroofd. De man zou daar dinsdagavond een paar schoenen verkopen, maar werd in plaats daarvan door de 'koper' en twee anderen in elkaar geslagen en beroofd.

De schoenen had de Dordtenaar via Marktplaats te koop aangeboden. Voor de verkoop ervan had hij afgesproken met een man die interesse in het paar zou hebben. Die man kwam samen met twee anderen naar de afgesproken locatie. Daar belaagden zij de verkoper. Ze spoten pepperspray in zijn gezicht en sloegen en schopten hem. Het drietal verdween spoorloos met een laptop van de verkoper en de schoenen.