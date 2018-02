Justitie eist half jaar cel voor ontucht in zorgcentrum Meerkerk

Justitie wil dat een voormalig medewerkster van zorgcentrum Jedidja in Meerkerk een half jaar de cel ingaat vanwege ontucht. Ook zou zij niet meer in de zorg werkzaam mogen zijn.

De 62-jarige vrouw zou een patiënte van Jedidja hebben misbruikt. Dat zou onderdeel zijn geweest van de therapie.

De verdachte is zelf niet aanwezig bij de rechtszaak. Zij heeft eerder verklaard dat de seksuele handelingen vrijwillig waren.