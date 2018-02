Miljoenentekort Hoekse Lijn gedekt, RET langer op het spoor

De gemeente Rotterdam, de metropoolregio en de RET dekken het tekort van 90 miljoen op de Hoekse Lijn. Rotterdam betaalt 35 miljoen, de RET en de metropoolregio elk 27,5 miljoen.

Vervoerder RET mag in ruil voor de financiële bijdrage vier jaar langer op metro en tram rijden. De concessie liep tot 2026, maar dat wordt 2030.

De verlenging van de metrolijn naar het strand van Hoek van Holland is zeker. Dat is afgesproken met de metropoolregio. De verlenging moet in 2020 klaar zijn.

Voor alle oplossingen geldt dat de gemeenteraden en Provinciale Staten nog een besluit moeten nemen.

Tekort

Voor het project was een kleine 400 miljoen euro beschikbaar. Sinds april vorig jaar wordt er gewerkt aan de ombouw van de spoorlijn tot metroverbinding.

Al snel bleek dat de oplevering in september te optimistisch was. Er zouden problemen zijn met de software voor de spoorwegbeveiliging. Ook werden op onverwachte plekken kabels en leidingen aangetroffen.

In december werd de oplevering uitgesteld tot eind van dit jaar.

Onderzoek

Alle vertraging was voor de Rotterdamse gemeenteraad reden om onderzoek te doen naar de oorzaak. Het rapport wordt donderdag gepresenteerd. Uit de enquête moet blijken wat de rol van wethouder Pex Langenberg is geweest.