Jan de Jong: "We zijn tevreden over Gio"

De positie van Giovanni van Bronckhorst als hoofdtrainer van Feyenoord staat vooralsnog niet ter discussie. Dat maakte algemeen directeur Jan de Jong duidelijk op een bijeenkomst in het teken van van de Feyenoord Street League woensdagmiddag: 'We zijn tevreden over Gio. Wij denken dat wij een hele goede trainer in huis hebben.'

Tegenvallende resultaten

De Jong steekt desalniettemin niet onder stoelen of banken dat de resultaten van Feyenoord in de eredivisie tegenvallen: 'Toen ik in augustus 'ja' zei tegen Feyenoord, stond de club gewoon eerste, met twaalf punten uit vier wedstrijden. In de competitie gaat het niet zoals ik gedacht of gehoopt had.'

De oorzaak van de wisselvalligheid van Feyenoord weet De Jong ook niet precies: 'Volgens mij ligt het niet aan de infrastructuur van Feyenoord, niet aan de organisatie en ook niet aan de kwaliteit van de spelers. Soms zijn er ongrijpbare omstandigheden waarom een elftal de ene keer goed speelt en de andere keer wat minder. Tegen PSV lukte het wel, dat zijn de magische krachten in de sport.'

Nieuw stadion

Ook het eventuele nieuwe stadion van Feyenoord kwam ter sprake. Als het al doorgaat, zo meldde De Jong, dan zou Feyenoord in het seizoen 2023/2024 voor het eerst in dat nieuwe stadion gaan spelen. De kans dat het doorgaat schat hij vrij hoog in: een 7 of een 8 op een schaal van 10.

Feyenoord Street League

De bijeenkomst woensdagmiddag stond in beginsel in het teken van de Feyenoord Street League, een programma waarbij kinderen die zelf niet op voetbal zitten, om welke reden dan ook, toch onder begeleiding van Feyenoordtrainers kunnen gaan voetballen in de wijk.