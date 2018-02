Deel dit artikel:











KOORTS: Politiek debat in Papendrecht Ruud de Boer en co-host Hans Hulswit interviewen burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Papendrecht Ruud de Boer, co-host Hans Hulswit en andere medewerkers van RTV Papendrecht

Rijnmond Nu gaat vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen de regio door. Woensdag zijn we in Papendrecht in het gemeentehuis. Wat vinden de politieke partijen belangrijk voor de inwoners? En wat speelt er in Papendrecht?

Geschreven door Danique Crijnen

Het lijsttrekkersdebat wordt gepresenteerd door Ruud de Boer en co-presentator Hans Hulswit van RTV Papendrecht. Zij bevragen politici over de collegevorming in de gemeente, de bereikbaarheid van Papendrecht en gemeentelijke samenwerking. Reageren? NU@Rijnmond.nl of #RijnmondNu! Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur. Luister de uitzending terug door de foto's te swipen of op door de luidsprekertjes te klikken.