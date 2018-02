Rotterdam: bereid je voor op je oude dag thuis

Rotterdam wil dat inwoners van de stad meer gaan nadenken over hoe ze oud willen worden. Ook Rotterdammers worden steeds ouder en zullen langer zelfstandig blijven wonen. Om als oudere daar beter op voorbereid te zijn is de campagne Langer Thuis en Meer Voor Mekaar gestart.

Speciale Placemat

Rotterdam organiseert deze week op veel plaatsen in de stad lunches waarbij met name ouderen aanschuiven. Daarbij wordt gesproken over technische aanpassingen aan de woning, een vitaliteitscheck, beweegadvies en nadenken over mogelijk mantelzorgers.

Een speciale placemat met daarop tips en suggesties helpt bij dat gesprek. Verder wordt er verwezen naar een speciale gemeentelijke website voor meer informatie.

De Nieuwe Poort

Wethouder Sven de Langen van zorg heeft de campagne in het leven geroepen en zal zaterdag 17 februari een lunch organiseren in de Nieuwe Poort in Rotterdam. Daar zullen jongvolwassenen gekoppeld worden aan een oudere Rotterdammer. Persoonlijke contacten als wapen tegen eenzaamheid. De gemeente wil graag dat bewoner tijdig gaan nadenken over hun oude dag en alles wat daar bij komt kijken.

Volgende week zullen ook posters in de stad verschijnen om inwoners bewust te maken van hun oude dag. De verantwoordelijk wethouder zal de komende weken verschillende evenementen bezoeken waar dit onderwerp aan bod komt.