Tennis Plaza aflevering 3: Federer en stuntende Griekspoor Tallon Griekspoor (links) en Karen Katchanov te gast bij presentator Etienne Verhoeff

Op woensdagavond komt Roger Federer eindelijk in actie op het ABN AMRO World Tennis Tournament. In de derde aflevering van Tennis Plaza blikken we met de meest succesvolle tennisser aller tijden vooruit op zijn eerste wedstrijd in Ahoy.

Daarnaast komt de Zwitser aan het woord over het leven als tennisster, over de grootste tennisser aller tijden en over zijn historie in Rotterdam. Federer kan deze week na zes jaar weer de nummer één van de wereld worden. Dat gebeurt als hij de halve finales bereikt. In de kwartfinales zou vrijdag de Nederlander Tallon Griekspoor zijn tegenstander kunnen worden. Hij stuntte dinsdag door wereldtopper Stan Wawrinka te verlaan en zit in de tweede ronde. Griekspoor schuift in deze aflevering van Tennis Plaza aan bij presentator Etienne Verhoeff. Ook het grote Russische talent Karen Katchanov is te gast.