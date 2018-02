Stellendam vreest voor onbereikbare haven

De bereikbaarheid van de haven van Stellendam staat onder de druk. De vaargeul naar de haven, het Goereese slijkgat slibt steeds verder dicht en de grotere vissersboten komen hierdoor in de problemen. Afgelopen week liep opnieuw een kotter vast.

Niet alleen de visafslag in Stellendam heeft hier veel last van. Scheepsbouwer en reparateur Maaskant Shipyards zag vijf klanten uitwijken, omdat ze het risico op vastlopen niet wilden nemen. Het probleem speelt nu ruim twee maanden.

"Dit kost ons tijd en geld", vertelt Eric Moerkerk van Maaskant. "In deze wereld gaat het via de sociale media snel. Als klanten horen dat er problemen zijn met de bereikbaarheid, dan kiezen ze voor een andere oplossing en dat is desastreus voor ons."

Thuishaven

Ook de schepen van de drie broers van Tanis moesten uitwijken. "En dat is bijna nog nooit voorgekomen", vertelt Jaap Tanis teleurgesteld. "Stellendam is onze thuishaven en niks is fijner dan hier terugkomen. Onze GO-48 is uitgeweken naar Vlissingen en we hebben de vis op transport naar Stellendam gezet. En de GO-38 zou ook komen, maar durfde het niet aan, dus die is naar IJmuiden gegaan."

En zo is het op het moment erg rustig in de Stellendamse haven. "Het ligt er treurig bij, zeggen we hier dan. Normaal liggen er zo'n vijftien schepen, nu maar zes", aldus Tanis.

Havenbedrijf: Overmacht

Het Havenbedrijf Rotterdam hoort de vaargeul op diepte te houden. Dat is zo afgesproken bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Volgens het Havenbedrijf gaat het om overmacht.

"Het probleem is veroorzaakt door de extreem hoge waterstanden van de Rijn en Maas de laatste tijd", legt woordvoerder Tie Schellekens uit. "Er is veel overtollig water afgevoerd via het Haringvliet. Daardoor is veel extra zand terecht gekomen in het Slijkgat. Hierdoor is het niet op contractdiepte."



Baggeren

Twee sleephopperzuigers zijn inmiddels begonnen met baggeren, maar het duurt nog zeker vier weken tot de geul weer op de juiste diepte is. De gemeente Goeree-Overflakkee vindt dat er eerder maatregelen genomen hadden moeten worden en spreekt het Havenbedrijf hierop aan.

Het gemeentebestuur is over nakoming van de afspraak over het bijhouden van de vaargeul al geruime tijd in een juridische strijd gewikkeld met het Havenbedrijf. Komende maandag staan beide partijen hierover voor de rechter.