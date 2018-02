Deel dit artikel:











Vakantiehuisje Kruininger Gors in vlammen op Foto: MediaTV

Op het park Kruininger Gors in Oostvoorne heeft woensdagavond in meerdere vakantiehuisjes een brand gewoed. Één huisje is door de brand zwaar beschadigd. Drie omliggende huisjes hebben schade opgelopen. Mogelijk is er asbest aanwezig.

Vermoedelijk is het vuur in één van de huisjes ontstaan. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. In december gingen nog twee vakantiehuisjes op het park in vlammen op. Toen sloot de brandweer brandstichting niet uit.