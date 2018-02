Deel dit artikel:











Links verbond Rotterdam wil samen voortouw nemen voor nieuw college Bokhove, El Ouali, Kathmann en De Kleijn gaan samen de verkiezingen in als links verbond

Het is al vaak geprobeerd, maar in Rotterdam lijkt het nu echt te lukken: linkse samenwerking. PvdA, SP, GroenLinks en Nida ondertekenen woensdagavond gezamenlijk een manifest in club Bird. De partijen willen, als ze samen de grootste zijn, het initiatief nemen voor een nieuw stadsbestuur.

De partijen spreken af om armoede en schulden aan te pakken. Ook willen ze voldoende woningen voor iedereen in de eigen buurt. Andere speerpunten zijn dat huishoudens zo snel mogelijk van gas en kolen af moeten en ook zouden er vrije dagen op niet-westerse feestdagen moeten komen. Leefbaar Rotterdam doopte het verbond tussen de linkse partijen en het islamitisch geïnspireerde Nida al tot het 'links-islamitische blok'. "Dat zien we als geuzennaam", zegt Nourdin El Ouali van Nida. "We hebben de afgelopen vier jaar erg goed samengewerkt in de oppositie. Dat heeft vertrouwen gegeven." "Mensen zijn de afgelopen vier jaar verder in de armoede geduwd. Dat gaan wij oplossen en er moet echt werk gemaakt worden van duurzaamheid", zegt Barbara Kathmann van de PvdA. Bestuurbaarheid

Maar wat betekent dit voor de bestuurbaarheid van Rotterdam? Vorige week sloot Maar wat betekent dit voor de bestuurbaarheid van Rotterdam? Vorige week sloot D66 Leefbaar Rotterdam nog uit en deze vier partijen willen elkaar vasthouden op drie thema's: sociaal, duurzaamheid en inclusiviteit. "Wij nodigen iedereen uit om zich bij ons aan te sluiten", zegt Leo de Kleijn van de SP. Het kan wel eens een heel lastige puzzel worden na 21 maart, nu steeds meer partijen elkaar al bij voorhand uitsluiten of juist wel met elkaar willen samenwerken. Zo willen weinig partijen samenwerken met nieuwkomers PVV en DENK. "Mij is het niet gelukt om samen te werken met DENK", zegt El Ouali lachend. "Maar we moeten na 21 maart goed kijken hoe de verhoudingen zijn." En hoe stevig blijft dit verbond na de verkiezingen? "Ook al worden wij misschien de grootste op links, wij blijven staan voor deze afspraken", zegt Judith Bokhove van GroenLinks.