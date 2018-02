Federer snel klaar met Bemelmans, Zverev verrassend uitgeschakeld

Roger Federer heeft woensdagavond in de eerste ronde op het 45e ABN AMRO World Tennis Tournament heel snel afgerekend met de Belg Ruben Bemelmans. De eerste set besliste hij in een goed gevuld Ahoy al binnen 18 minuten; 6-1. De tweede set won de Zwitser met 6-2.

In de eerste set ging Federer in een razend tempo van start. Bemelmans kwam niet in het stuk voor. Federer domineerde, maar moest af en toe wel een punt afstaan aan de Belg. Laatstgenoemde kreeg dan een bemoedigend applaus van het publiek. Na twaalf minuten had Federer al een voorsprong van 5-0. Bemelmans kon na de hervatting wel een game pakken. Daarna besliste Federer de set echter meteen.

In de tweede wist Bemelmans wel één set meer te pakken, maar was Federer wederom een paar maten te groot.

Zverev verrassend uitgeschakeld

De als derde geplaatste Alexander Zverev werd later op de avond in de tweede ronde verrassend uitgeschakeld door Andreas Seppi. De eerste set ging met 6-4 naar de Italiaan, die op dit moment op de 81e plek staat op de ATP Ranking.

De tweede set ging, tegen de verwachting in, makkelijker voor Seppi. Op 5-3 kreeg hij een matchpoint en die verzilverde hij. Daardoor staat de Italiaan verrassend in de derde ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament.