'Hij lette op Rotterdam, zijn hele leven lang'

Veel mensen reageren geschrokken op het plotseling overlijden van oud-premier Ruud Lubbers. Vrienden en bekenden wisten dat de gezondheid van de Rotterdammer achteruit aan het gaan was, maar hadden niet verwacht dat hij nu al zou overlijden.

Waar Lubbers precies aan is overleden is niet bekend gemaakt.

Bram Peper:"De laatste tijd was hij regelmatig zwaar depressief, maar kon ook zo ineens weer vrolijk zijn". Oud-burgemeester Peper herinnert Lubbers vooral als een echte Rotterdammer: "Als er iets was kon ik altijd bellen, hij maakte - ook toen hij premier was - meteen een gaatje in zijn agenda. Hij lette altijd op Rotterdam".

Liefhebber fastfood

Jan Lindsen oud-facilitair medewerker van Ruud Lubbers weet veel anekdotes te vertellen over Lubbers:"Hij kon zo ontzettend genieten van McDonalds eten. Dan zei ik nog dat het slecht voor hem was, maar dat kon hem niet zoveel schelen". "Hij had ook altijd een tientje in zijn zakje van zijn colbert, dan wist hij altijd dat hij geld op zak had".

Staatsman

Jan-Peter Balkenende (CDA) herdenkt Lubbers vooral als een groot staatsman. "Hij heeft veel voor Nederland betekent, ook internationaal. Ik schrik van zijn verlies", aldus Balkenende. Ook oud-premier Wim Kok had zijn dood niet zien aankomen: "Je weet dat het slechter met iemand gaat, maar nu al. Dat had ik niet verwacht".

Waarschijnlijk wordt Ruud Lubbers aanstaande dinsdag in Rotterdam begraven. Ruud Lubbers is 78 jaar oud geworden.