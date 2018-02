Trambestuurder vindt man met steekwonden op straat

Hulpdiensten moesten woensdagavond twee keer massaal uitrukken na steekpartijen in Rotterdam. Op twee plekken in de stad lagen zwaargewonde mannen op straat.

Een trambestuurder vond een zwaargewonde man voor het politiebureau aan het Marconiplein in Rotterdam-West. De man was slachtoffer van een steekpartij in een café aan de Mathenesserweg. De politie maakte direct een plaats delict van het café en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Een andere zwaargewonde man werd gevonden aan de Mombassaplaats in Rotterdam-Alexander. De man lag onderdaan de flat ''De Hoeksteen'' met steekwonden in een grote plas bloed. Hij is ter plekke gereanimeerd. Wat er precies is gebeurd en wie de dader is, is nog niet bekend.